Степаненко відреагував на конфлікт Тайсона з Шахтарем

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко відреагував на ситуацію з Тайсоном, який був переведений в дубль.

Про це розповів сам футболіст.

"Мене не було в команді, коли сталася ця проблема, про яку розповідав Даріо Срна в інтерв'ю. Про це я дізнався вже на базі.

Ми всі знаємо, що Тайсон - емоційний хлопець, емоції іноді переважають над здоровим глуздом. З чим було пов'язано поведінку Тайсона, я не можу сказати, тому що я з командою не тренувався. Я думаю, він сам розуміє, що вчинив неправильно - це сто відсотків.

Навіть великі зірки, які відмовлялися виходити на заміну, вони потім перепрошували перед командою, перед громадськістю, тому що ніколи не можна бути вище команди, вище колективу і вище клубу.

Я не можу сказати, чи була у Тайсона розмова з керівництвом, я тільки чув, що він тренується в Щасливому з молодіжною командою. Я не думаю, що клуб повинен штовхати Тайсона, щоб він вибачився, це тільки він може прийняти рішення, щоб залагодити цей конфлікт", - заявив Степаненко.