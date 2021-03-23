Франція - Україна: Де дивитися матч відбору до ЧС-2021

Джерело - Чемпіон.

Збірна України завітає у гості до Франції в рамках першого туру відбіркового етапу на чемпіонат світу. Матч відбудеться у середу, 24 березня, на Стад де Франс. Початок о 21:45 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку в ефірі телеканалів Футбол 1 та Україна. Розсудить гру підопічних Шевченка з чинними чемпіонами світу німецька бригада арбітрів на чолі з Тобіасом Штілером. Збірній України не зможуть допомогти Тарас Степаненко, Віктор Циганков і Артем Бєсєдін. Зазначимо, що травма Степаненка виявилася складнішою ніж припускалося - півзахисник ризикує пропустити чемпіонат Європи.

Нагадаємо, Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.