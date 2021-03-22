 Франція – Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації ЧС-2022 | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Берінчик переміг Санчеса у бою за титул Інтернаціонального чемпіона WBO
Вчора 22:04 1356
Франція – Україна: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 00:36 959
Берінчик - Санчес: Як це було
Вчора 22:00 7947
Колос переміг Зорю у 19 турі УПЛ
Вчора 21:24 2410 1
Українець Рейзлін виграв Кубок світу
Вчора 20:37 393
Динамо розгромило Рух у 19 турі УПЛ
Вчора 18:54 5050 1
Шахтар сенсаційно програв Львову у 19 турі УПЛ
Вчора 18:53 2720
Підручний фінішував 27-им у масстарті на Кубку світу
Вчора 18:52 434
Збірна України впевнено перемогла Ізраїль у матчі відбору на ЧС-2021
Вчора 18:08 1186
Джима посіла 12-е місце у масстарті на Кубку світу
Вчора 17:06 806
Блоги
Божевільна гармата. У Португалії голкіпер відзначився голом майже зі 100 метрів
Божевільна гармата. У Португалії голкіпер відзначився голом майже зі 100 метрів Valeriy Ruchka
Вчора 10:59 1757
Допоможи мені бути сильним – Тайсон опублікував молитву після переведення в дубль
Допоможи мені бути сильним – Тайсон опублікував молитву після переведення в дубль Valeriy Ruchka
Вчора 10:15 634
Відео дня! Голкіпер Севільї розстріляв ворота суперника на останніх секундах матчу
Відео дня! Голкіпер Севільї розстріляв ворота суперника на останніх секундах матчу Valeriy Ruchka
Вчора 09:48 2950
Зінченко врятував Манчестер Сіті. Українець вибив м'яч з лінії воріт
Зінченко врятував Манчестер Сіті. Українець вибив м'яч з лінії воріт Valeriy Ruchka
20.03.2021 22:11 2344
Дівчина дня. Дружина Дениса Берінчика не пропускає боїв чоловіка, любить співати та веде активний спосіб життя
Дівчина дня. Дружина Дениса Берінчика не пропускає боїв чоловіка, любить співати та веде активний спосіб життя Андрій Твердохліб
20.03.2021 20:59 2522
Гендерний скандал в Німеччині: тренера Боруссії покарали дуже цікавим способом
Гендерний скандал в Німеччині: тренера Боруссії покарали дуже цікавим способом Valeriy Ruchka
20.03.2021 18:32 978
Дівчина дня. Чарівна дружина Андрія Луніна
Дівчина дня. Чарівна дружина Андрія Луніна Valeriy Ruchka
20.03.2021 15:22 2568
Одного разу зірка НБА сказав: я не хочу провести десять сезонів і померти в 40 років. Не повірите: він провів десять сезонів і помер в 40 років
Одного разу зірка НБА сказав: я не хочу провести десять сезонів і померти в 40 років. Не повірите: він провів десять сезонів і помер в 40 років Valeriy Ruchka
20.03.2021 14:28 1291
14 років тому Шевченко забив свій найкращий гол за Челсі
14 років тому Шевченко забив свій найкращий гол за Челсі Valeriy Ruchka
20.03.2021 09:37 3671
Феноменальна гармата Антунеша у ворота Говарда, від якої Ребров схопився за голову
Феноменальна гармата Антунеша у ворота Говарда, від якої Ребров схопився за голову Андрій Твердохліб
20.03.2021 00:07 14005
Голкіпер збірної України одружився
Голкіпер збірної України одружився Андрій Твердохліб
19.03.2021 22:59 1667
Тарас Степаненко дотепно привітав дружину з днем народження
Тарас Степаненко дотепно привітав дружину з днем народження Андрій Твердохліб
19.03.2021 20:43 1509 1
Вчинок дня: Моуріньою зайшов у роздягальню Динамо, щоб привітати з виходом у чвертьфінал
Вчинок дня: Моуріньою зайшов у роздягальню Динамо, щоб привітати з виходом у чвертьфінал Андрій Твердохліб
19.03.2021 20:21 2812
Футболіст Рейнджерса ганебно стрибнув голкіперу в голову
Футболіст Рейнджерса ганебно стрибнув голкіперу в голову Андрій Твердохліб
19.03.2021 12:28 3918
У Болгарії суддя втік з поля після кількох ляпасів
У Болгарії суддя втік з поля після кількох ляпасів Андрій Твердохліб
19.03.2021 11:21 897
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:36 Футбол Франція – Україна: анонс і прогноз матчу 959
21 Березня 2021
23:54 Футбол ПСЖ на виїзді впевнено переміг Ліон у 30 турі Ліги 1 287
23:53 Футбол Барселона знищила Реал Сосьєдад у 28 турі Ла-Ліги 270
23:40 Футбол Рома вдома програла Наполі в 28 турі Серії А 314
23:38 Футбол Гент з труднощами переміг Серкль Брюгге у 31 турі Ліги Жупіле 321
23:26 Футбол Тоттенгем переміг Астон Віллу у 29 турі АПЛ 296
23:13 Футбол Удінезе - Лаціо 0:1. Огляд матчу 282
23:01 Бокс Берінчик викликав друга Мак-Грегора на бій навкулачки 599
22:52 Футбол Сампдорія - Торіно 1:0. Огляд матчу 323
22:40 Футбол Манчестер Сіті Зінченка зіграє з Челсі у півфіналі Кубку Англії 508
22:22 Футбол Колос - Зоря 1:0. Огляд матчу 512
22:04 Бокс Берінчик переміг Санчеса у бою за титул Інтернаціонального чемпіона WBO 1356
22:00 Бокс Берінчик - Санчес: Як це було 7947
21:54 Футбол Гол Суареса приніс Атлетіко складну перемогу над Алавесом у 28 турі Ла-Ліги 170
21:38 Футбол Ювентус - Беневенто 0:1. Огляд матчу 587
21:24 Футбол Колос переміг Зорю у 19 турі УПЛ 2410 1
21:19 Футбол Андерлехт з Михайліченком переграв Варегем у 31 турі Ліги Жупіле 645
21:11 Футбол Фрайбург переміг Аусбург у 26 турі Бундесліги 543
21:09 Кіберспорт Lviv Boars vs Budivelnyk Gaming: онлайн трансляція. LIVE 3245
21:03 Футбол Мілан вирвав перемогу у Фіорентини в 28 турі Серії А 607
21:00 Кіберспорт Azov Wolves - eBC Dnipro: онлайн трансляція. LIVE 2913
20:53 Футбол Манчестер Юнайтед програв Лестеру в 1/4 фіналу Кубку Англії 694
20:40 Пряма трансляція Берінчик - Санчес: онлайн-трансляція бою за титул WBO International. LIVE 6445
20:37 Фехтування Українець Рейзлін виграв Кубок світу 393
20:25 Футбол Лілль програв Німу у 30 турі Ліги 1 726

Франція – Україна: анонс і прогноз матчу

Сьогодні 00:36 959 0
Франція – Україна: анонс і прогноз матчу

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу 2022, Кваліфікація, група D
24 березня 2021 року, 21:45

Франція - Україна
Сен Дені, Париж

 

Збірна України в стартовому поєдинку кваліфікаційного турніру до чемпіонату світу 2022, який пройде в Катарі, зіграє в гостях з фаворитом групи збірною Франції.

Поєдинок відбудеться в середу, 24 березня, на стадіоні Сен-Дені в Парижі. Початок о 21:45 за київським часом.

Франція

Головний тренер Гальських півнів Дідьє Дешам викликав на збір перед стартовими матчами відбіркового турніру 26 футболістів. Кадрових проблем у французів немає, і керманич зможе використати усіх найсильніших.

Останні матчі

ЛН. Франція – Швеція 4:2
ЛН. Португалія – Франція 0:1
ТМ. Франція – Фінляндія 0:2
ЛН. Хорватія – Франція 1:2
ЛН. Франція – Португалія 0:0

Україна

А от у головного тренера збірної України Андрія Шевченка зі складом не все так добре. Березневі матчі збірної пропустить ключовий півзахисник команди Тарас Степаненко. Буквально кілька днів тому відновився після пошкодження лідер синьо-жовтих Андрій Ярмоленко, тому навряд чи сімка збірної буде в оптимальних кондиціях.

Загалом же в розширеному списку Шевченка – 33 гравці. Нагадаємо, напередодні в штаб Шевченка увійшов іспанський фахівець.

Останні матчі

ЛН. Швейцарія – Україна 3:0*
ЛН. Німеччина – Україна 3:1
ТМ. Польща – Україна 2:0
ЛН. Україна – Іспанія 1:0
ЛН. Україна – Німеччина 1:2

Історія зустрічей

Команди зіграли між собою 10 матчів. 6 перемог – Франція, 1 – Україна , 3 – нічиї. Востаннє команди грали в жовтні 2020 роки. Французи на власному полі розтрощили підопічних Шевченка – 7:1. Зазначимо, що в тій грі в синьо-жовтих були величезні проблеми зі складом через COVID-19.

Орієнтовні склади

Франція: Льоріс, Павар, , Кімпембе. Варан, Менді, Погба, Канте, Рабйо, Грізманн, Жіру, Мбаппе.

Україна: Бущан, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Сидорчук, Маліновський, Зінченко, Ярмоленко, Зубков, Яремчук.

Пряма мова

Дідьє Дешам (головний тренер збірної Франції)

Андрій Шевченко (головний тренер збірної України)

Цікаві факти

Франція завдала Україні найбільшої поразки в історії синьо-жовтих. У товариському матчі в жовтні 2020 року французи перемогли – 7:1;

• Команди зустрічалися в плей-оф кваліфікації до чемпіонату світу 2014 року – в обох матчах перемогу святкували господарі: у Києві – 2:0, у Парижі – 3:0.

Прогноз букмекерів

Франція – беззаперечний фаворит матчу. Коефіцієнт на перемогу підопічних Дешама – 1,33. Перемога України – 8,5. Нічия – 4,5.

Прогноз чемпіона

Перемога Франції – 2:0

Коментарі ()