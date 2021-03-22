Франція – Україна: анонс і прогноз матчу

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Чемпіонат світу 2022, Кваліфікація, група D 24 березня 2021 року, 21:45 Франція - Україна Сен Дені, Париж

Збірна України в стартовому поєдинку кваліфікаційного турніру до чемпіонату світу 2022, який пройде в Катарі, зіграє в гостях з фаворитом групи збірною Франції.

Поєдинок відбудеться в середу, 24 березня, на стадіоні Сен-Дені в Парижі. Початок о 21:45 за київським часом.

Франція

Головний тренер Гальських півнів Дідьє Дешам викликав на збір перед стартовими матчами відбіркового турніру 26 футболістів. Кадрових проблем у французів немає, і керманич зможе використати усіх найсильніших.

Останні матчі

ЛН. Франція – Швеція 4:2

ЛН. Португалія – Франція 0:1

ТМ. Франція – Фінляндія 0:2

ЛН. Хорватія – Франція 1:2

ЛН. Франція – Португалія 0:0

Україна

А от у головного тренера збірної України Андрія Шевченка зі складом не все так добре. Березневі матчі збірної пропустить ключовий півзахисник команди Тарас Степаненко. Буквально кілька днів тому відновився після пошкодження лідер синьо-жовтих Андрій Ярмоленко, тому навряд чи сімка збірної буде в оптимальних кондиціях.

Загалом же в розширеному списку Шевченка – 33 гравці. Нагадаємо, напередодні в штаб Шевченка увійшов іспанський фахівець.

Останні матчі

ЛН. Швейцарія – Україна 3:0*

ЛН. Німеччина – Україна 3:1

ТМ. Польща – Україна 2:0

ЛН. Україна – Іспанія 1:0

ЛН. Україна – Німеччина 1:2

Історія зустрічей

Команди зіграли між собою 10 матчів. 6 перемог – Франція, 1 – Україна , 3 – нічиї. Востаннє команди грали в жовтні 2020 роки. Французи на власному полі розтрощили підопічних Шевченка – 7:1. Зазначимо, що в тій грі в синьо-жовтих були величезні проблеми зі складом через COVID-19.

Орієнтовні склади

Франція: Льоріс, Павар, , Кімпембе. Варан, Менді, Погба, Канте, Рабйо, Грізманн, Жіру, Мбаппе.

Україна: Бущан, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Сидорчук, Маліновський, Зінченко, Ярмоленко, Зубков, Яремчук.

Пряма мова

Дідьє Дешам (головний тренер збірної Франції)

Андрій Шевченко (головний тренер збірної України)

Цікаві факти

• Франція завдала Україні найбільшої поразки в історії синьо-жовтих. У товариському матчі в жовтні 2020 року французи перемогли – 7:1;

• Команди зустрічалися в плей-оф кваліфікації до чемпіонату світу 2014 року – в обох матчах перемогу святкували господарі: у Києві – 2:0, у Парижі – 3:0.

Прогноз букмекерів

Франція – беззаперечний фаворит матчу. Коефіцієнт на перемогу підопічних Дешама – 1,33. Перемога України – 8,5. Нічия – 4,5.

Прогноз чемпіона

Перемога Франції – 2:0