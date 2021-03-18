Дешам назвав склад збірної Франції на матч із Україною

Поєдинок відбору на ЧС-2022 відбудеться 24 березня

Джерело - УАФ.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам оприлюднив список футболістів, яких він викликав для підготовки до стартових поєдинків відбірного турніру ЧС-2022.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Склад збірної Франції

Воротарі: Альфонс Ареола (Фулхем), Уго Льоріс (Тоттенгем), Майк Меньян (Лілль), Стів Манданда (Марсель)

Захисники: Люка Дінь (Евертон), Лео Дюбуа (Ліон), Люка Ернандес, Бенжамен Павар (Баварія), Преснель Кімпембе (ПСЖ), Клеман Лангле (Барселона), Ферлан Менді, Рафаель Варан (обидва - Реал Мадрид), Курт Зума (Челсі)

Півзахисники: Нгола Канте (Челсі), Тангі Ндомбеле, Мусса Сіссоко (обидва - Тоттенхем), Поль Погба (Манчестер Юнайтед), Адрієн Рабьє (Ювентус)

Нападники: Віссам Бен-Йеддер (Монако), Кінгслі Коман (Баварія), Усман Дембеле, Антуан Грізманн (обидва - Барселона), Олів'є Жиру (Челсі), Тома Лемар (Атлетико), Антоні Марсьяль (Манчестер Юнайтед), Кіліан Мбаппе (ПСЖ).

Варто відзначити, що Дембеле вперше викликаний в збірну з листопада 2018 року, а півзахисника Тоттенхема Тангі Ндомбеле запросили до збірної вперше з липня 2019 го.

Нагадаємо, матч Франція - Україна відбудеться 24 березня.

Раніше, матчі збірної України проти Фінляндії та Казахстану відбудуться без глядачів.