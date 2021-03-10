Ліга чемпіонів. ПСЖ - Барселона 1:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Після яскравого першого тайму, ПСЖ зіграв на результат і здобув путівку до чвертьфіналу Ліги чемпіонів!

90' 3 хвилини додав арбітр до основного часу.

90' Мбаппе втікав у контратаку, але у ситуації один на один пробив вище воріт.

89' Ікарді у центрі поля зірвав атаку Барселони. Жовта картка для нападника.

87' Заміна у складі ПСЖ: Рафінья вийшов на поле замість Вератті.

85' Грізманн пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч пройшов трохи вище воріт.

83' Ікарді виходив на ударну позицію, але його постріл пішов вище воріт.

81' Продовжує насідати Барселона, але ПСЖ дуже дисципліновано обороняється.

79' Потріна заміна від Барселони: замість Дембеле, Педрі та Бускетса на поле вийшли Брейтвейт, П'янич та Моріба.

78' Альба виконував простріл з лівого флангу, але Маркіньос заблокував цей пас.

76' Заміна у складі ПСЖ: замість Флоренці на поле вийшов Дагба.

74' Мессі виконував подачу зі штрафного, Трінкао добивав, але захисники заблокували цей удар.

72' Де Йонг подавав у штрафний майданчик, але Навас відбив м'яч подалі від своїх воріт.

70' Дембеле знову подавав, але захисники ПСЖ відбилися.

68' Барселона заробила кутовий, Бускетс пробив після навісу Дембеле, але Навас перевів м'яч на ще один корнер.

66' Заміна в складі Барселони: замість Деста на поле вийшов Трінкао.

64' Барселона продовжує контролювати м'яч, але до небезпечних ударів справа не доходить.

62' Раз за разом ПСЖ намагається вийти у контратаку, але Барселона перехоплює ці випади.

60' Альба віддав ідальний пас на Мессі у штрафний майданчик, той прийняв м'яч і намагався пробити, але два захисники легли під удар і не дали Ліонелю забити.

58' Подвійна заміна від ПСЖ: замість Дракслера та Гує на поле вийшли Ді Марія та Перейра.

56' Тим часом Паредес отримав "гірчичник" і пропустить наступний матч аргентинець.

55' Альба виконував навіс у штрафний майданчик, але Навас вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

53' Контролює м'яч Барселона, але до ударів справа не доходить.

51' Гує збив Грізманна у центрі поля. Жовту картку показав арбітр хавбеку ПСЖ.

49' Бускетс грубо зіграв проти Вератті, але арбітр обмежився усним попередженням.

47' Заміна в складі ПСЖ: замість Курзави гру продовжив Діалло.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Барселона виглядає упевненіше наразі, але рівний рахунок на табло зараз.

45' Навас урятував свою команду! Голкіпер ПСЖ перевів м'яч на кутовий!

45' Пішов дивитися відеоповтор арбітр.

45' Пенальті у ворота ПСЖ! Курзава грубо зіграв проти Грізманна у штрафному майданчику.

45' 3 хвилини додав арбітр до першого тайму.

43' Мбаппе намагався закинути м'яч у центр штрафного майданчика, але Тер Штеген вийшов з воріт і забрав снаряд у руки.

41' Де Йонг отримав жовту картку за розмови з арбітром.

39' Першим номером грає Барселона у цьому матчі, ПСЖ дуже слабко виглядає.

37' ГОООООООЛ! Мессі неймовірний гол забиває. Аргентинець отримав м'яч у районі 30-м метрової позначки, підготував удар і поклав снаряд у дев'ятку! Краса від Ліонеля Мессі.

35' Заміна у складі Барселони: замість Мінгеси, який був на жовтій картці, на поле вийшов Фірпо.

33' Дембеле знову завдавав небезпечний удар, але Навас забрав м'яч у руки.

31' Ленгле у тому епізоді отримав жовту картку.

30' ГООООЛ! Мбаппе відкриває рахунок у матчі.

29' Ікарді упав у штраному майданчику Барселони! Арбітр подивився VAR і призначив пенальті!

27' Мінгеса тягнув Мбаппе за футболку, коли той намагався втікти у контратаку, жовта для захисника Барселони.

25' Мессі приймав м'яч у штрафному майдачнику ПСЖ і намагався пробити через себе, але удар аргентинця був занадто слабким.

23' Дест прорвався по флангу і пробивав по воротах, але Навас перевів м'яч у поперечину.

21' Альба виконував простріл у центр штрафного, але Маркіньос заблокував цей пас.

19' Дембеле знову класно вийшов на ударну позицію і пробив по воротах, але Навас урятував свою команду.

17' Мінгеса пробивав по воротах після подачі зі штрафного, але від голови захисника м'яч пішов на кутовий.

15' Мбаппе класно відірвався від захисника і пробив по воротах, але Тер Штеген забрав м'яч у руки.

13' Намагався Мессі з флангу пробивати, але знову його удар заблокували захисники.

11' Дембеле пробивав з-під захисника, але Навас зреагував і забрав м'яч у руки.

9' Пробивав Мессі, але м'яч пішов вище воріт.

7' Курзава збив Дембеле біля штрафного майданчика ПСЖ. Жовта для французького захисника і небезпечний штрафний Барселони.

6' Мессі пробивав з меж штрафного майданчика, але захисники заблокували його удар.

4' Грубо збили Мбаппе на фланзі, суддя обмежився усним попередженням.

3' Пішла подача, але у Маркіньоса не вийшов удар. Буде удар від воріт.

2' Вератті прострілював у центр штрафного майданчика, але захисник вибив м'яч на кутовий.

1' Матч розпочався!

ПСЖ грає у домашній, темно-синій формі, Барселона у жовтих кольорах.

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Команди виходять на поле!

Стали відомі стартові склади команд.

ПСЖ прийматиме Барселону в матчі-відповіді 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться у середу, 10 березня, о 22:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.