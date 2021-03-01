 ФК Львів підтвердив відставку Шумського | Футбол | Champion.com.ua
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ФК Львів підтвердив відставку Шумського

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ФК Львів оголосить ім'я нового головного тренера 2 березня
ФК Львів підтвердив відставку Шумського
#ФК Львів, #УПЛ, #Шумський

Джерело - pfclviv.com.

Виконуючи обов'язки головного тренера професійного футбольного клубу Львів Віталій Шумський покинув розташування команди.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Клуб та наставник розірвали контракт за обопільною згодою сторін. Також залишив стан команди і його помічник Тарас Мазур.

Віталій Шумський прийняв "синьо-золотих левів" у жовтні 2020 року. Під його керівництвом "городяни" провели 9 матчів у рамках УПЛ. За цей час львів’яни здобули 3 перемоги, двічі зіграли внічию та ще 4 рази поступилися.

Ім’я нового наставника Львів оголосить у вівторок, 2 березня.

Раніше повідомлялося, що ФК Львів звільнив Шумського та призначив нового головного тренера.

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