Вітао та Ісмаїлі вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч із Зорею

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні у матчі 16-го туру української Прем’єр-Ліги донецький Шахтар зустрінеться з луганською Зорею.
Матч розпочнеться о 17:00.
Стали відомі стартові склади команд.
Шахтар: Трубін, Додо, Матвієнко, Вітао, Ісмаїлі, Майкон, Патрік, Марлос, Тайсон, Мораес, Тете
Запасні: Пятов, Болбат, Кривцов, Корнієнко, Коноплянка, Судаков, Маркос, Соломон, Фернандо
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Зоря: Васіль, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуніор, Назарина, Кочергін, Юрченко, Аллахяр, Кабаєв, Гладкий
Запасні: Шевченко, Руфаті, Циганікс, Гринь, Іванісеня, Казаков, Хомченовський, Луньов, Шахаб