 Вітао та Ісмаїлі вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч із Зорею | Футбол | Champion.com.ua
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Вітао та Ісмаїлі вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч із Зорею

Сьогодні 16:10 274 0
Матч розпочнеться о 17:00
Вітао та Ісмаїлі вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч із Зорею
#Шахтар, #Зоря

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні у матчі 16-го туру української Прем’єр-Ліги донецький Шахтар зустрінеться з луганською Зорею.

Матч розпочнеться о 17:00. 

Стали відомі стартові склади команд.

Шахтар: Трубін, Додо, Матвієнко, Вітао, Ісмаїлі, Майкон, Патрік, Марлос, Тайсон, Мораес, Тете

Запасні: Пятов, Болбат, Кривцов, Корнієнко, Коноплянка, Судаков, Маркос, Соломон, Фернандо

Актуально: Шахтар - Зоря: онлайн-трансляція матчу 16 туру УПЛ. LIVE

Зоря: Васіль, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуніор, Назарина, Кочергін, Юрченко, Аллахяр, Кабаєв, Гладкий

Запасні: Шевченко, Руфаті, Циганікс, Гринь, Іванісеня, Казаков, Хомченовський, Луньов, Шахаб

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