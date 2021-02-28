Вітао та Ісмаїлі вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч із Зорею

Матч розпочнеться о 17:00

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні у матчі 16-го туру української Прем’єр-Ліги донецький Шахтар зустрінеться з луганською Зорею.

Матч розпочнеться о 17:00.

Стали відомі стартові склади команд.

Шахтар: Трубін, Додо, Матвієнко, Вітао, Ісмаїлі, Майкон, Патрік, Марлос, Тайсон, Мораес, Тете

Запасні: Пятов, Болбат, Кривцов, Корнієнко, Коноплянка, Судаков, Маркос, Соломон, Фернандо

Зоря: Васіль, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуніор, Назарина, Кочергін, Юрченко, Аллахяр, Кабаєв, Гладкий

Запасні: Шевченко, Руфаті, Циганікс, Гринь, Іванісеня, Казаков, Хомченовський, Луньов, Шахаб