Дубль Нурієва приніс Минаю перемогу над Олімпіком

Поєдинок завершився з рахунком 2:1

Джерело - Чемпіон.

Минай приймав Олімпік у 16 турі української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь господарів поля. Анатолій Нурієв оформив дубль з пенальті.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

16 тур, 28 лютого

Минай - Олімпік 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 13 Нурієв(П), 1:1 - 21 Нкенг, 2:1 - 45+2 Нурієв(П)

Стартові склади:

Минай: Попович, Кожанов(Пиняшко 66), Карась, Малепе, Ткачук, Шиндер(Одуеньої 90+3), Хахльов(Сніжко 75), Нурієв, Маємбе, Мілевський(Ахмедзаде 68(Матіч 90+2), Ковтун

Запасні: Каніболоцький, Петрусенко, Сніжко, Одуеньої, Попович, Пиняшко, Матіч, Кополовець, Ахмедзаде

Олімпік: Бетім, Пасіч, Драме, Зотько, Лебеденко, Бабенко, Цимбалюк(Снурніцин 90), Хамелюк(Таллес 59), Нкенг, Тейшейра, Каргбо

Запасні: Чекотун, Снурніцин, Векляк, Завйський, Альваренга, Таллес, Чогадзе, Романовський

Жовті картки: Нурієв(18), Драме(50), Ковтун(57), Каргбо(57), Кожанов(66), Тейшейра(73), Лебеденко(76), Попович(77), Нурієв(85)

Червона картка: Нурієв(85, друга жовта)

Раніше Рух на останніх секундах переміг Колос.