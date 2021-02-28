Мілевський у старті Минаю на матч з Олімпіком

Поєдинок розпочнеться о 14:00

Джерело - Чемпіон.

Минай на власному полі зіграє проти Олімпіка в 16 турі Української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Минай: Попович, Кожанов, Карась, Малепе, Ткачук, Шиндер, Хахльов, Нурієв, Маємбе, Мілевський, Ковтун

Запасні: Каніболоцький, Петрусенко, Сніжко, Одуеньої, Попович, Пиняшко, Матіч, Кополовець, Ахмедзаде

Олімпік: Бетім, Пасіч, Драме, Зотько, Лебеденко, Бабенко, Цимбалюк, Хамелюк, Нкенг, Тейшейра, Каргбо

Запасні: Чекотун, Снурніцин, Векляк, Завйський, Альваренга, Таллес, Чогадзе, Романовський

Поєдинок розпочнеться о 14:00