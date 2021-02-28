Мілевський у старті Минаю на матч з Олімпіком

Джерело - Чемпіон.
Минай на власному полі зіграє проти Олімпіка в 16 турі Української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Минай: Попович, Кожанов, Карась, Малепе, Ткачук, Шиндер, Хахльов, Нурієв, Маємбе, Мілевський, Ковтун
Запасні: Каніболоцький, Петрусенко, Сніжко, Одуеньої, Попович, Пиняшко, Матіч, Кополовець, Ахмедзаде
Олімпік: Бетім, Пасіч, Драме, Зотько, Лебеденко, Бабенко, Цимбалюк, Хамелюк, Нкенг, Тейшейра, Каргбо
Запасні: Чекотун, Снурніцин, Векляк, Завйський, Альваренга, Таллес, Чогадзе, Романовський
Поєдинок розпочнеться о 14:00