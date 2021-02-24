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Маркевич: Я щасливий, що Ярославський включається

Сьогодні 13:39 838 0
Екснаставник Металіста не виключає можливості повернутися у відроджений клуб
Маркевич: Я щасливий, що Ярославський включається
#Маркевич, #Металіст

Джерело - Телеграф.

70-річний колишній головний тренер харківського Металіста Мирон Маркевич позитивно ставиться до бажання українського бізнесмена Олександра Ярославського відродити харківський клуб.

Про це заявив сам фахівець.

"Як і всі, я дізнався про це сьогодні. Здогадуватися можна про що завгодно, але не більше. По-перше, я щасливий, що Ярославський включається. Він створював ту команду, багато зусиль в неї вклав. Я просто радий, що так сталося, як колишній тренер і вболівальник Металіста.

Чи хотів би працювати у відродженому Металісті? Подивимося, у футболі все може змінитися за один день. Але, безумовно, мені б хотілося тренувати.Нічого в цьому плані за цей час не змінилося. Я себе відчуваю молодим. А де, що і як - це вже зовсім інша ситуація, - зазначив Маркевич.

Мирон Маркевич очолював Металіст з 2005-го по 2014-й роки.

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