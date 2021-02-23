Ярославський: Металіст гратиме в Лізі чемпіонів

Експрезидент Металіста Олександр Ярославський вказав на амбіції клубу після відродження.

Про це розповів сам бізнесмен.

"Для Харкова повернення цього Металіста - це УПЛ, єврокубки, ЛЧ. Що це має бути? Так. Коли я брав Металіст у 2005-му, він був в першій лізі. А потім ми рвали на шматки відомі європейські клуби. Упевнений, що наш старий-новий проєкт 100% буде брати участь в ЛЧ. Харків цього заслуговує.

Я робив все, за що брався. Ніколи не підводив харків'ян. Мені не потрібні їхні голоси, я не займаюся політикою і не буду займатися. Я буду займатися тільки Харковом, харківськими проєктами, футболом для харків'ян, для себе і своєї сім'ї. Це моя ціль.

Це не політичний проєкт, це чисто футбольний проєкт для нашого, слобожанського, харківського комфорту.

Хто хоче - хай приєднується. Але у нас достатньо сил і можливостей. Це не народний клуб в поганому сенсі. Все навколо колгоспне, все навколо моє - так тут не буде. Харків'яни повинні бути переконані, що буде досить фінансування, грошей, щоб ми грали в ЛЧ, - сказав Ярославський.