Назарій Русин до кінця року буде грати у чемпіонаті Польщі

Форвард Динамо Назарій Русин продовжить кар'єру у Легії.

Про це повідомляє пресслужба польського клубу.

Новачок виступатиме під номером 31. Оренда розрахована до кінця 2021 року.

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Русин у поточному сезоні провів за Динамо лише один поєдинок, результативними діями не відзначався. Контракт гравця з "біло-синіми" розрахований до 28 лютого 2025 року.

Transfermarkt оцінює Русина в 1 млн євро.

Раніше, Русин прибув у Легію на медогляд.