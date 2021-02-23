Джерело - legia.com.
Форвард Динамо Назарій Русин продовжить кар'єру у Легії.
Про це повідомляє пресслужба польського клубу.
Новачок виступатиме під номером 31. Оренда розрахована до кінця 2021 року.
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Русин у поточному сезоні провів за Динамо лише один поєдинок, результативними діями не відзначався. Контракт гравця з "біло-синіми" розрахований до 28 лютого 2025 року.
Transfermarkt оцінює Русина в 1 млн євро.
Раніше, Русин прибув у Легію на медогляд.