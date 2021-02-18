Русин прибув у Легію на медогляд

Джерело - Чемпіон.
Нападник Динамо Назарій Русин може підписати контракт з Легією після проходження медичного обстеження.
Про це повідомляє пресслужба польського клубу.
Медобстеження Русина відбудеться найближчими днями. Футболіст вже прибув у Польщу.
Раніше повідомлялося, що Легія узгодила з Динамо оренду Русина.
👋 Nazarij Rusyn jest już w Warszawie i po odbyciu testów medycznych może podpisać kontrakt z Legią. #DzieńTransferowy— Legia Warszawa 👑 (@LegiaWarszawa) February 17, 2021
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