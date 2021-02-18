Русин прибув у Легію на медогляд

Назарій Русин змінить клуб

Джерело - Чемпіон.

Нападник Динамо Назарій Русин може підписати контракт з Легією після проходження медичного обстеження.

Про це повідомляє пресслужба польського клубу.

Медобстеження Русина відбудеться найближчими днями. Футболіст вже прибув у Польщу.

Раніше повідомлялося, що Легія узгодила з Динамо оренду Русина.