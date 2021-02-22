 Луческу: Русин - великий талант, але йому ще рано грати у Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Луческу: Русин - великий талант, але йому ще рано грати у Динамо

Сьогодні 16:31 781 0
Мірча Луческу прокоментував майбутнє Назарія Русина
Луческу: Русин - великий талант, але йому ще рано грати у Динамо
#Русин, #Динамо, #Луческу

Джерело - espreso.tv.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу переконаний, що форвард Назарій Русин повинен продовжити кар'єру в чемпіонаті Польщі.

Про це розповів сам румунський спеціаліст.

"Русин - великий талант. Але йому ще рано грати в Динамо. У нього була недавно травма ключиці, вона трохи зупинила розвиток Назарія. Але у нього є навички. По-перше, він дуже швидкий. Мені здається, чемпіонат Польщі йому підходить. Коли дивлюся на його здатності і стиль команд Польщі, вважаю, це може добре спрацювати", - сказав Луческу.

Раніше, Русин прибув у Легію на медогляд.

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