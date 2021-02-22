Луческу: Русин - великий талант, але йому ще рано грати у Динамо

Головний тренер Динамо Мірча Луческу переконаний, що форвард Назарій Русин повинен продовжити кар'єру в чемпіонаті Польщі.

Про це розповів сам румунський спеціаліст.

"Русин - великий талант. Але йому ще рано грати в Динамо. У нього була недавно травма ключиці, вона трохи зупинила розвиток Назарія. Але у нього є навички. По-перше, він дуже швидкий. Мені здається, чемпіонат Польщі йому підходить. Коли дивлюся на його здатності і стиль команд Польщі, вважаю, це може добре спрацювати", - сказав Луческу.