Арбітр матчу ФК Львів - Колос буде судитися з Шумським за мовний інцидент

Нові деталі скандалу під час матчу ФК Львів - Колос

Джерело - Чемпіон.

Четвертий арбітр матчу ФК Львів - Колос Микола Кривоносов збирається подавати позов до суду за наклеп на головного тренера господарів Віталія Шумського.

Про це повідомляє Бомбардир.

На 67-й хвилині головний суддя зустрічі Львів - Колос (0:2) Віктор Копієвський показав наставнику господарів Віталію Шумському жовту картку за те, що той сказав резервному арбітрові Миколі Кривоносову говорити українською мовою.

Важливо: Копієвський показав Шумському жовту картку за те, що він сказав четвертого арбітра говорити українською мовою

За словами арбітрів, попередження Шумський отримав за системні зауваження в грубій формі арбітрам та публічні претензії впродовж гри.

Нагадаємо, у Павелка вимагають пояснень щодо мовного інциденту між тренером Львова та арбітрами.