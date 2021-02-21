На 67-й хвилині головний суддя зустрічі Львів - Колос (0:2) Віктор Копієвський показав наставнику господарів Віталію Шумському жовту картку за те, що той сказав резервному арбітрові Миколі Кривоносову говорити українською мовою.

Про це заявив сам тренер.

"Я хочу спілкуватися українською мовою, а мені за це дають жовті картки. Я не можу зрозуміти, за що отримав попередження. Я б хотів, щоб четвертий арбітр пояснив всій Україні, через що він попросив дати мені жовту картку. Це прецедент, так не може бути.

Я підійшов до четвертого судді і сказав йому щось по грі. Він почав розмовляти зі мною російською мовою, а я задав йому питання: "Чому ви розмовляєте зі мною російською мовою?". А він по рації передав головному рефері, щоб мені дали жовту картку. Я питаю у головного судді: "За що мені жовта картка?". Він мені не пояснив. Я б хотів, щоб всій Україні бригада арбітрів відповіла, за що вони мені дали жовту картку, тому що так не може бути", - сказав Шумський.