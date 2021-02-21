 Десна - Динамо 1:1. Відеоогляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Україна поділила 7 місце в медальному заліку чемпіонату світу
Вчора 17:52 885
Ультрас Динамо вивісили ганебний банер на адресу Медведчука та Суркіса
Вчора 21:27 1160
Динамо вирвало нічию в Десни у 15 турі УПЛ
Вчора 21:27 2305 1
Шахтар без проблем переграв Рух у 15 турі УПЛ
Вчора 18:55 738
Інтер розгромив Мілан у 23 турі Серії А
Вчора 17:54 670
Легрейд виграв мас-старт на чемпіонаті світу, Прима - 21
Вчора 16:54 1353
ЧС-2021. Чоловічий мас-старт 15 км: Як це було
Вчора 16:54 6395
Ультрас Динамо вшанували пам'ять Героїв небесної сотні
Вчора 16:07 682
Інгулець та Ворскла не виявили сильнішого у 15 турі УПЛ
Вчора 15:55 426
Гаузер виграла мас-старт на чемпіонаті світу, Підгрушна - 12
Вчора 14:11 1396
Блоги
Колишній гравець Шахтаря став жертвою расизму у соцмережах
Колишній гравець Шахтаря став жертвою расизму у соцмережах Valeriy Ruchka
20.02.2021 11:00 843
Ракета! Українська тенісистка впевнено може змінювати вид спорту
Ракета! Українська тенісистка впевнено може змінювати вид спорту Valeriy Ruchka
20.02.2021 10:00 716
Цього дня МЮ зіграв свій перший матч на Олд Траффорд. Фотоісторія легендарного стадіону
Цього дня МЮ зіграв свій перший матч на Олд Траффорд. Фотоісторія легендарного стадіону Valeriy Ruchka
20.02.2021 09:00 680
Цю машину не зупинити! Роман Яремчук знову забиває за Гент
Цю машину не зупинити! Роман Яремчук знову забиває за Гент Андрій Твердохліб
19.02.2021 22:04 2929
У Канаді грали в хокей 252 години і зібрали при цьому майже 2 млн доларів
У Канаді грали в хокей 252 години і зібрали при цьому майже 2 млн доларів Андрій Твердохліб
19.02.2021 21:04 696
Неймовірний акробатичний стрибок врятував французького гірськолижника від травм
Неймовірний акробатичний стрибок врятував французького гірськолижника від травм Андрій Твердохліб
19.02.2021 15:07 936
Український рекордсмен вишукано підтримав Ліонеля Мессі
Український рекордсмен вишукано підтримав Ліонеля Мессі Андрій Твердохліб
19.02.2021 13:25 902
На грі Динамо - Брюгге було помічено відомого наркодилера
На грі Динамо - Брюгге було помічено відомого наркодилера Андрій Твердохліб
19.02.2021 12:24 5157
У Туркменістані вбили юного дзюдоїста за відмову здати бій
У Туркменістані вбили юного дзюдоїста за відмову здати бій Андрій Твердохліб
19.02.2021 12:06 4250
Шахтар відкриває рахунок після вишуканої комбінації
Шахтар відкриває рахунок після вишуканої комбінації Андрій Твердохліб
18.02.2021 22:40 1085
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21 Лютого 2021
23:53 Футбол Монако переграло ПСЖ у 26 турі Ліги 1 136
23:45 Футбол Рома у більшості не змогла перемогти Беневенто в 23 турі Серії А 151
23:26 Футбол Шовковський може очолити Чорноморець 369
23:09 Футбол Десна - Динамо 1:1. Огляд матчу 316
22:52 Футбол Манчестер Юнайтед переграв Ньюкасл у 25 турі АПЛ 346
22:40 Футбол Уеска перемогла Гранаду в 24 турі Ла-Ліги 313
22:28 Футбол Луческу: Динамо карають більше, ніж потрібно 555
22:13 Футбол Лілль розгромив Лорьян, Монпельє перемогло Ренн. Результати 26 туру Ліги 1 349
21:54 Футбол Мілан - Інтер 0:3. Огляд матчу 415
21:43 Футбол Лейпциг розгромив Герту, Гоффенгайм знищив Вердер. Результати 22 туру Бундесліги 381
21:40 Кіберспорт Odessa Gaming vs eBC Dnipro: онлайн трансляція. LIVE 2488
21:27 Футбол Динамо вирвало нічию в Десни у 15 турі УПЛ 2305 1
21:27 Блог Ультрас Динамо вивісили ганебний банер на адресу Медведчука та Суркіса 1160
21:15 Блог Лукаку забив історичний гол у ворота Мілана 360
21:11 Хокей Маріуполь - Дніпро 1:2. Огляд матчу 558
20:58 Кіберспорт Budivelnyk Gaming - Azov Wolves: онлайн трансляція. LIVE 2447
20:54 Футбол Аталанта з Маліновським переграла Наполі в 23 турі Серії А 1166
20:41 Футбол Шахтар - Рух 2:0. Огляд матчу 602
20:27 Футбол Манчестер Сіті переміг Арсенал у 25 турі АПЛ 874
20:12 Хокей Дніпро мінімально переграв Маріуполь у 36 турі УХЛ 712
19:54 Футбол Реал Сосьєдад знищив Алавес у 24 турі Ла-Ліги 478
19:40 Футбол Лестер мінімально переміг Астон Віллу в 25 турі АПЛ 745
19:28 Хокей Крижані Вовки - Білий Барс 2:6. Огляд матчу 697
19:22 Пряма трансляція Десна - Динамо: онлайн-трансляція матчу 15 туру УПЛ. LIVE 2469
19:11 Футбол Караваєв та Родрігес в основі Динамо на матч з Десною 1708

Десна - Динамо 1:1. Огляд матчу

Вчора 23:09 316 0
Віктор Циганков врятував свою команду на 92-й хвилині
Десна - Динамо 1:1. Огляд матчу
#Динамо, #Десна, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Десна приймала Динамо у рамках 15 туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
15 тур, 21 лютого

Десна - Динамо 1:1 (0:0)

Гол: 1:0 - 53 Будківський, 1:1 - 90+2 Циганков(П)

Десна: Паст, Полегенько, Тамм, Єрмаков, Арвеладзе(Гітченко 69), Тотовицький, Калітвінцев(Картушов 84), Мостовий, Гуцуляк(Безбородько 82), Будківський, Імереков

Запасні: Литовка, Діма, Картушов, Чепурненко, Гітченко, Демяненко, Безбородько, Сухоцький, Дегтярьов

Динамо: Бущан, Сидорчук, Шепелєв(Шапаренко 65), Циганков, Миколенко, Караваєв, Родрігес, Забарний, Буяльський, Бєсєдін(Супряга 86), Кендзьора

Запасні: Бойко, Шапаренко, де Пена, Лєднєв, Сідклей, Тимчик, Сирота, Супряга, Дуелунд

Жовті картки: Будківський(9), Бєсєдін(45+1), Імерков(57), Родрігес(69), Арвеладзе(69), Циганков(80), Безбородько(84), Безбородько(87)

Червона картка: Безбородько(87, друга жовта)

Раніше Шахтар без проблем переграв Рух.

Коментарі ()