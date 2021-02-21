Джерело - Чемпіон.
Десна приймала Динамо у рамках 15 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
15 тур, 21 лютого
Гол: 1:0 - 53 Будківський, 1:1 - 90+2 Циганков(П)
Десна: Паст, Полегенько, Тамм, Єрмаков, Арвеладзе(Гітченко 69), Тотовицький, Калітвінцев(Картушов 84), Мостовий, Гуцуляк(Безбородько 82), Будківський, Імереков
Запасні: Литовка, Діма, Картушов, Чепурненко, Гітченко, Демяненко, Безбородько, Сухоцький, Дегтярьов
Динамо: Бущан, Сидорчук, Шепелєв(Шапаренко 65), Циганков, Миколенко, Караваєв, Родрігес, Забарний, Буяльський, Бєсєдін(Супряга 86), Кендзьора
Запасні: Бойко, Шапаренко, де Пена, Лєднєв, Сідклей, Тимчик, Сирота, Супряга, Дуелунд
Жовті картки: Будківський(9), Бєсєдін(45+1), Імерков(57), Родрігес(69), Арвеладзе(69), Циганков(80), Безбородько(84), Безбородько(87)
Червона картка: Безбородько(87, друга жовта)