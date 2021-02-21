Шахтар без проблем переграв Рух у 15 турі УПЛ

Поєдинок завершився з рахунком 2:0

Шахтар приймав Рух у 15 турі української Прем'єр-ліги.

Господарі здобули упевнену перемогу з рахунком 2:0. Тете відкрив рахунок у матчі. Майкон подвоїв перевагу "гірників" на 60-й хвилині.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

15 тур, 21 лютого

Шахтар - Рух 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 9 Тете, 2:0 - 60 Майкон(П)

Шахтар: Трубін, Додо, Матвієнко, Вітао, Корнієнко, Степаненко, Патрік, Тете, Марлос, Коноплянка, Мораес

Запасні: Шевченко, Болбат, Хочолава, Майкон, Тайсон, Судаков, Антоніо, Соломон, Фернандо

Рух: Бандура, Гагун, Білий, Зец, Мисик, Карасюк, Федорчук, Притула, Климчук, Кухаревич, Бойчук

Запансі: Мисак, Стаменковіч, Копина, Ґліга, Варфоломєєв, Кухарук, Русин, Лях, Кондраков

Жовті картки: Кухаревич(5), Вітао(32), Додо(39), Притула(49), Патрік(55), Карасюк(59), Варфоломєєв(90)

Червона картка: Бандура(90+6)