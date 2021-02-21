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Динамо вирвало нічию в Десни у 15 турі УПЛ

Сьогодні 21:27 2034 1
Віктор Циганков врятував свою команду на 92-й хвилині
Динамо вирвало нічию в Десни у 15 турі УПЛ
#Динамо, #Десна, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Десна приймала Динамо у рамках 15 туру української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився нічийним рахунком 1:1. Пилип Будківський відкрив рахунок у матчі, але Віктор Циганков врятував свою команду на 92-й хвилині.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
15 тур, 21 лютого

Десна - Динамо 1:1 (0:0)

Гол: 1:0 - 53 Будківський, 1:1 - 90+2 Циганков(П)

Десна: Паст, Полегенько, Тамм, Єрмаков, Арвеладзе(Гітченко 69), Тотовицький, Калітвінцев(Картушов 84), Мостовий, Гуцуляк(Безбородько 82), Будківський, Імереков

Запасні: Литовка, Діма, Картушов, Чепурненко, Гітченко, Демяненко, Безбородько, Сухоцький, Дегтярьов

Динамо: Бущан, Сидорчук, Шепелєв(Шапаренко 65), Циганков, Миколенко, Караваєв, Родрігес, Забарний, Буяльський, Бєсєдін(Супряга 86), Кендзьора

Запасні: Бойко, Шапаренко, де Пена, Лєднєв, Сідклей, Тимчик, Сирота, Супряга, Дуелунд

Жовті картки: Будківський(9), Бєсєдін(45+1), Імерков(57), Родрігес(69), Арвеладзе(69), Циганков(80), Безбородько(84), Безбородько(87)

Червона картка: Безбородько(87, друга жовта)

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