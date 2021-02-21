 Шахтар - Рух 2:0. Відеоогляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар - Рух 2:0. Огляд матчу

Сьогодні 20:41 48 0
Тете відкрив рахунок у матчі. Майкон подвоїв перевагу "гірників" на 60-й хвилині
Шахтар - Рух 2:0. Огляд матчу
#Шахтар, #Рух, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Шахтар приймав Рух у 15 турі української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
15 тур, 21 лютого

Шахтар - Рух 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 9 Тете, 2:0 - 60 Майкон(П)

Шахтар: Трубін, Додо, Матвієнко, Вітао, Корнієнко, Степаненко(Майкон 46), Патрік(Антоніо 70), Тете(Соломон 70), Марлос, Коноплянка(Тайсон 70), Мораес(Фернандо 77)

Запасні: Шевченко, Болбат, Хочолава, Майкон, Тайсон, Судаков, Антоніо, Соломон, Фернандо

Рух: Бандура, Гагун, Білий, Зец, Мисик, Карасюк(Варфоломєєв 89), Федорчук(Кухарук 89), Притула, Климчук(Лях 66), Кухаревич(Кондраков 61), Бойчук(Русин 66)

Запансі: Мисак, Стаменковіч, Копина, Ґліга, Варфоломєєв, Кухарук, Русин, Лях, Кондраков

Жовті картки: Кухаревич(5), Вітао(32), Додо(39), Притула(49), Патрік(55), Карасюк(59), Варфоломєєв(90)

Червона картка: Бандура(90+6)

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