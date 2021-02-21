Джерело - Чемпіон.
Шахтар приймав Рух у 15 турі української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
15 тур, 21 лютого
Голи: 1:0 - 9 Тете, 2:0 - 60 Майкон(П)
Шахтар: Трубін, Додо, Матвієнко, Вітао, Корнієнко, Степаненко(Майкон 46), Патрік(Антоніо 70), Тете(Соломон 70), Марлос, Коноплянка(Тайсон 70), Мораес(Фернандо 77)
Запасні: Шевченко, Болбат, Хочолава, Майкон, Тайсон, Судаков, Антоніо, Соломон, Фернандо
Рух: Бандура, Гагун, Білий, Зец, Мисик, Карасюк(Варфоломєєв 89), Федорчук(Кухарук 89), Притула, Климчук(Лях 66), Кухаревич(Кондраков 61), Бойчук(Русин 66)
Запансі: Мисак, Стаменковіч, Копина, Ґліга, Варфоломєєв, Кухарук, Русин, Лях, Кондраков
Жовті картки: Кухаревич(5), Вітао(32), Додо(39), Притула(49), Патрік(55), Карасюк(59), Варфоломєєв(90)
Червона картка: Бандура(90+6)