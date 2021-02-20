Джерело - Чемпіон.
Олександрія приймала Минай у 15 турі української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
15 тур, 20 лютого
Олександрія - Минай 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 40 Лучкевич, 2:0 - 51 Бондаренко, 3:0 - 57 Вантух
Олександрія: Білик, Ковалець, Мірошніченко, Лучкевич, Пашаєв, Шастал, Гречишкін, Банада, Вантух, Бондаренко, Дубра
Запасні: Паньків, Гордієнко, Бабогло, Стецьков, Мишенко, Калюжний, Глоба, Новіков, Устименко
Минай: Каніболоцький, Сніжко, Карась, Малепе, Ткачук, Шиндер, Матіч, Нурієв, Маємбе, Одуеньї, Ковтун
Запасні: Попович, Петрусенко, Кожанов, Мілевський, Чушенко, Шпак, Хахльов, Кополовець, Ахмедзаде
Жовті картки: Ткачук(4), Пашаєв(14)