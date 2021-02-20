Гол Шахаба приніс Зорі перемогу над Маріуполем в УПЛ

П'ята поспіль перемога Зорі в УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 15 турі УПЛ Маріуполь поступився Зорі.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь луганського клубу. Єдиний у матчі гол забив новачок Зорі Шахаб Захеді.

Чемпіонат України - УПЛ

15 тур, 20 лютого

Маріуполь - Зоря 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 34 Шахаб

Маріуполь: Євген Гальчук, Олексій Биков, Сергій Чоботенко, Максим Чех (Микита Петерман 75), Дмитро Топалов (Ельдар Кулієв 75), Дмитро Мишньов (Олексій Кащук 61), Олег Очеретько, В'ячеслав Танковський, Петро Стасюк (Олександр Драмбаєв 60), Ігор Кірюханцев, Данило Сікан (Андрій Кулаков 70)

Зоря: Нікола Васіль, Жуніор Рейс, Владислав Кочергін, Шахаб Захеді (Агрон Руфаті 90), Дмитро Хомченовський, Олександр Гладкий, Віталій Вернидуб, Єгор Назарина, Денис Фаворов, Владлен Юрченко (Максим Казаков 88), Аллахяр (Максим Луньов 90+4)

Попередження: В'ячеслав Танковський 60, Максим Чех 74 - Шахаб Захеді 39, Олександр Гладкий 50, Нікола Васіль 90+3