Олександрія - Минай: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Олександрія прийматиме Минай у рамках 15 туру Української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Олександрія: Білик, Ковалець, Мірошніченко, Лучкевич, Пашаєв, Шастал, Гречишкін, Банада, Вантух, Бондаренко, Дубра
Запасні: Паньків, Гордієнко, Бабогло, Стецьков, Мишенко, Калюжний, Глоба, Новіков, Устименко
Минай: Каніболоцький, Сніжко, Карась, Малепе, Ткачук, Шиндер, Матіч, Нурієв, Маємбе, Одуеньї, Ковтун
Запасні: Попович, Петрусенко, Кожанов, Мілевський, Чушенко, Шпак, Хахльов, Кополовець, Ахмедзаде
Поєдинок розпочнеться о 17:00