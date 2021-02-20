 Олександрія - Минай: стартові склади команд | Футбол | Champion.com.ua
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Олександрія - Минай: стартові склади команд

Сьогодні 16:23 152 0
Поєдинок розпочнеться о 17:00
#Минай, #Олексндрія

Джерело - Чемпіон.

Олександрія прийматиме Минай у рамках 15 туру Української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Олександрія: Білик, Ковалець, Мірошніченко, Лучкевич, Пашаєв, Шастал, Гречишкін, Банада, Вантух, Бондаренко, Дубра

Запасні: Паньків, Гордієнко, Бабогло, Стецьков, Мишенко, Калюжний, Глоба, Новіков, Устименко

Минай: Каніболоцький, Сніжко, Карась, Малепе, Ткачук, Шиндер, Матіч, Нурієв, Маємбе, Одуеньї, Ковтун

Запасні: Попович, Петрусенко, Кожанов, Мілевський, Чушенко, Шпак, Хахльов, Кополовець, Ахмедзаде

Поєдинок розпочнеться о 17:00

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