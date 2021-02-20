Поразка від ПСЖ - це не кінець світу, - Куман

Каталонська Барселона продовжує боротися за Лігу чемпіонів, Ла-Лігу та Кубок Іспанії.

Про це заявив головний тренер "блаугранас" Рональд Куман.

"Поразка від ПСЖ - це не кінець світу. Потрібно проаналізувати матчі, наші невдачі, обговорити все, попрацювати на тренуваннях. Ми як і раніше продовжуємо боротьбу в трьох турнірах", - заявив коуч.

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"Так, в Лізі чемпіонів буде особливо важко, але в Кубку при певній удачі, якщо ми зіграємо ефективно, ми можемо відігратися. У Ла-Лізі же все залежить від команд, які вище нас, потрібно, щоб вони втрачали очки. Я не налаштований негативно і продовжую працювати", - сказав Куман.