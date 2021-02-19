 Барселона таємно продала Суареса в Атлетіко | Футбол | Champion.com.ua
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Барселона таємно продала Суареса в Атлетіко

Сьогодні 14:14 751 0
Стали відомі подробиці переходу форварда Луїса Суареса з Барселони до мадридського Атлетіко минулого літа.
Барселона таємно продала Суареса в Атлетіко
#Барселона, #Суарес, #Атлетіко

Джерело - football24.ua.

Підписання Атлетіко нападника Барселони Луїса Суареса не було безплатним.

Про це повідомляє Sport.es.

Барселона та Атлетіко за спиною Суареса домовилися про трансфер за 5 млн євро. Ще 6 млн у євровалюті "блаугранас" можуть отримати бонусами. Сам досвідчений нападник прагнув піти з Барси безплатно після того, як менеджмент вказав йому на двері за рік до закінчення контракту.

Проте, клуби вирішили зберегти добрі взаємини та визначили символічну суму відступних. Крім того, Барселона до кінця сезону 2020/21 покриває різницю у зарплаті Суареса на Камп Ноу та Ванда Метрополітано.

Каталонці вже отримали від мадридців 7 млн, оскільки уругваєць провів понад 20 матчів за Атлетіко. Ще по 2 млн Барса отримає, якщо "матрацники" двічі вийдуть до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

У нинішньому сезоні Луїс Суарес став лідером атак "матрацників". Він зіграв 18 матчів у Ла-Лізі, в яких забив 16 м'ячів.

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