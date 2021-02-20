Манчестер Юнайтед пропонував 150 млн євро за таланта Барселони

Ансу Фаті міг змінити клуб

Манчестер Юнайтед в літнє трансферне вікно робив пропозицію Барселоні щодо нападника Ансу Фаті.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Англійський клуб був готовий заплатити за молодого футболіста 150 млн євро. Але така солідна сума не переконала керівництво каталонців розлучитися зі своїм талантом.

У поточному сезоні іспанець взяв участь в 10 матчах команди. У них встиг відзначитися п'ятьма голами і чотирма результативними передачами. Зіграти в більшій кількості зустрічей завадила серйозна травма.

Нагадаємо, Манчестер Сіті скоригував пропозицію для Мессі.