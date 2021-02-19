 Гравці Брюгге намагалися уникнути тестів на COVID-19 перед матчем ЛЄ | Футбол | Champion.com.ua
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Гравці Брюгге намагалися уникнути тестів на COVID-19 перед матчем ЛЄ

Сьогодні 12:43 535 0
Гравці Брюгге не були готові до повторного тестування
Гравці Брюгге намагалися уникнути тестів на COVID-19 перед матчем ЛЄ
#Динамо, #Брюгге

Джерело - football24.ua.

Повторне тестування на коронавірус перед матчем 1/16 фіналу Ліги Європи спричинило справжню паніку в бельгійського Брюгге.

Про це повідомляє Het Nieuwsblad.

Після прибуття до Києва боси Брюгге намагались скасувати повторне тестування на наявність коронавірусу в гравців на території України.

До переговорів навіть підключили прем'єр-міністра Бельгії Александра Де Кро, аби домовитись з українськими чиновниками. Сторони начебто навіть домовились про скасування повторних тестів, однак письмово оформити угоду так і не вдалось.

В підсумку, Брюгге був змушений пройти тести на COVID-19, які дали позитивний результат у хавбека Матса Рітса – гравця ще до матчу транспортували до Бельгії  Динамо – Брюгге: бельгійці втратили ще одного лідера напередодні матчу Ліги Європи.

Нагадаємо, Динамо не переграло Брюгге у 1/16 фіналу Ліги Європи.

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