Маккабі Т-А - Шахтар: відео голів і огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар 18 лютого зіграє перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи в гостях проти Маккабі Тель-Авів. Початок гри о 22:00 за київським часом.

Відео голів, огляд матчу та найцікавіші моменти гри будуть доступні в цій новині в режимі реального часу. Також на нашому сайті текстова трансляція поєдинку.

Нагадаємо, київське Динамо в 1/16 ЛЄ зіграє з бельгійським Брюгге. Перший матч у Києві, 18 лютого, о 17:00.

0:1 - 31' Патрік

0:2 - 90+3' Тете

Огляд першого тайму

Огляд другого тайму

23' - удар Мораеса

52' - момент Марлоса

80' - Коноплянка