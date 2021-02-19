Маккабі Т-А - Шахтар: відео голів і огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар 18 лютого зіграє перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи в гостях проти Маккабі Тель-Авів. Початок гри о 22:00 за київським часом.
Відео голів, огляд матчу та найцікавіші моменти гри будуть доступні в цій новині в режимі реального часу. Також на нашому сайті текстова трансляція поєдинку.
Нагадаємо, київське Динамо в 1/16 ЛЄ зіграє з бельгійським Брюгге. Перший матч у Києві, 18 лютого, о 17:00.
0:1 - 31' Патрік
0:2 - 90+3' Тете
Огляд першого тайму
Огляд другого тайму
23' - удар Мораеса
52' - момент Марлоса
80' - Коноплянка