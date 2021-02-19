 Маккабі Т-А - Шахтар: відео голів і огляд матчу онлайн - футбол 2 | Футбол | Champion.com.ua
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Маккабі Т-А - Шахтар: відео голів і огляд матчу

Сьогодні 00:02 2092 0
Маккабі Т-А - Шахтар: відео голів і огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар 18 лютого зіграє перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи в гостях проти Маккабі Тель-Авів. Початок гри о 22:00 за київським часом.

Відео голів, огляд матчу та найцікавіші моменти гри будуть доступні в цій новині в режимі реального часу. Також на нашому сайті текстова трансляція поєдинку.

Нагадаємо, київське Динамо в 1/16 ЛЄ зіграє з бельгійським Брюгге. Перший матч у Києві, 18 лютого, о 17:00.

0:1 - 31' Патрік

0:2 - 90+3' Тете

Огляд першого тайму

Огляд другого тайму

23' - удар Мораеса

52' - момент Марлоса

80' - Коноплянка

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