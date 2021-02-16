 Ліга чемпіонів. Барселона - ПСЖ 1:4. Як це було | Футбол | Champion.com.ua
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Ліга чемпіонів. Барселона - ПСЖ 1:4. Як це було

Вчора 23:52 3785 0
Ліга чемпіонів. Барселона - ПСЖ 1:4. Як це було
#Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Завершується поєдинок! Кіліан Мбаппе та Мойзе Кін громлять Барселону на Камп Ноу!

90' Остання заміна від Кумана: замість Грізманна на полі з'явився Брейтвейт.

90' 5 хвилин додав арбітр до основного часу.

88' Ще одна заміна в складі ПСЖ. Замість Флоренці на поле вийшов Керер.

85' ГОООООЛ! Мбаппе оформив хет-трик! У контратаку втікли французи, Дракслер протягнув м'яч по центру і покотив на Мбаппе. Кіліан у дотик відправив снаряд у дев'ятку.

84' Заміна в ПСЖ: замість Мойзе Кіна на поле вийшов Даніло.

82' ПСЖ не поспішає йти вперед, контролюючи м'яч на власній половині поля.

78' Подвіна заміна від Рональда Кумана: замість Бускетса та Піке на поле вийшли Трінкао та П'янич.

77' Дембеле потужно пробивав з гострого кута, але вище воріт полетів м'яч.

76' Альба прострілював у штрафний майданчик, але Еррера перехопив цей пас.

74' Заміна від Почеттіно: замість Марко Вератті гру продовжив Юліан Дракслер.

72' Заміна у складі Барселони: замість Серджіно Деста на поле вийшов Оскар Мінгеса.

70' ГОООООЛ! ПСЖ забиває третій гол! Паредес зліва зі штрафного навісив до дальньої штанги, де Кін ногою переправив м'яч у ворота повз тер Штегена.

68' Мбаппе вискочив один на один з воротарем, але тер Штеген виявився сильнішим.

66' ВАР перевіряв гол на предмет офсайду, але на центр вказує арбітр.

65' ГОООООЛ! Кіліан Мбаппе оформив дубль. Флоренці справа отримав пас на хід, вискочив до воріт і покотив м'яч на Мбаппе, який з десяти метрів пробив точно в кут.

62' Дембеле пробивав у ближній кут, але Навас встиг скластися і відбити м'яч.

60' Пішла подача з кутового, але м'яч пролетів усіх гравців.

59' Пробивав Мессі, але влучив у голову Курзави.

58' Кімпембе збив Мессі біля штрафного майданчика, небезпечний стандарт для каталонців.

56' Еррера закидав на Мбаппе у штрафний майданчик, але трохи засильно вийшло.

53' Кін збив Альбу на чужій половині поля, через те, що не встигав дістатися до м'яча.

50' Класну атаку провели гравці ПСЖ. Мбаппе протягнув м'яч, віддав на Ікарді, той продовжив на Кіна, але італійцю не вдалося добре пробити.

48' Мбаппе пробивав з дальньої дистанції, але м'яч пішов повз ворота.

47' Заміна у складі ПСЖ: замість Ідрісси Гує на поле вийшов Андер Еррера.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Досить рівну гру демонструють гру в першій половині гри!

45' Одну хвилину додав арбітр до основного часу.

45' Ікарді головою пробивав після подачі з кутового, поруч зі стійкою пролетів м'яч.

42' Дві подачі з кутового робили гравці ПСЖ, але обидві до небезпеки не привели.

39' Маркіньос з дальньої дистанції вирішив пробити по воротах, але дуже слабко і неточно вийшло.

38' Кін з розвороту пробивав по воротах! Тер Штеген потягнув м'яч з ближнього кута.

37' Грізманн втік у контратаку і сам пробивав по воротах, але зовсім поруч зі стійкою пролетів м'яч.

35' Мбаппе скинув на Курзаву в штрафний майданчик, той пробивав у дальній кут, але тер Штеген врятував свою команду.

34' Курзава на фланзі збив Дембеле, штрафний удар на користь Барселони.

32' ГОООООЛ! Мбаппе зрівнює рахунок! Курзава скинув з флангу на Вератті, той продовжив на Кіліана Мбаппе, який пішов від захисника і пробив тер Штегена.

31' Флоренці робив подачу в у штрафний майданчик, Мбаппе намагався п'ятою пробити, але його удар заблокували.

29' Мессі класний пас під удар віддав на Дембеле, але француз дуже слабко пробив.

27' ГООООООЛ! Ліонель Мессі виводить свою команду вперед!

26' Пенальті у ворота ПСЖ! Мессі зробив закидання на де Йонга, який впав у боротьбі з Курзавою.

25' Пішов на 5-х суперників Мбаппе і впав у боротьбі, але свисток арбітра промовчав.

23' Пішла подача, але Піке вибив м'яч подалі.

22' Мбаппе на фланзі заробив стандарт. Паредес готується до подачі.

21' Навішував Мессі у штрафний майданчик, але відбилися гравці ПСЖ.

20' Гує у підкаті збив Педрі, жовта картка для опорника ПСЖ.

19' Мбаппе після обрізки Педрі вивів Ікарді один на один, але аргентинець заслабко пробив.

17' Курзава грубо зіграв проти Френкі де Йонга. Усним попередженням обежився арбітр.

16' Дембеле прострілював у центр штрафного майданчика, але відбилися захисники паризької команди.

14' Педрі віддав класний пас у розрір, Грізманн виходив один на один, але Навас став виграв цю дуель.

13' Контролює м'яч ПСЖ на власній половині поля, але без особливого просування вперед.

12' Кін прорвався у штрафний майданчик, але у нього з під ноги м'яч вибили на кутовий.

10' Ленгле на чужій половині поля врізався в Кіна. Мойзе потребує допомоги медиків.

8' Дембеле з флангу в центр зміщався і пробивав по воротах, але м'яч влучив у Кімпамбе.

6' Гує з дальньої дистанції вирішив пробити по воротах, але повз ворота полетів м'яч.

4' Вератті порушив правила в центрі поля. 

2' Зачепився Мбаппе за м'яч, але задалеко його відпустив і в підсумку м'яч було втрачено.

1' Матч розпочався!

Команди вийшли на поле! Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Стали вдомі стартові склади команд.

Барселона прийматиме ПСЖ у 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться у вівторок, 16 лютого, о 22:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.

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