Барселона - ПСЖ: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Барселона на власному полі зіграє проти ПСЖ у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Гра відбудеться у вівторок, 16 лютого, о 22:00 на стадіону Камп Ноу.

Пряма трансляція поєдинку в ефірі телеканалу Футбол 1. Також онлайн матч Барселона - ПСЖ наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Обидві команди впевнено подолали груповий етап. Каталонці з 15 очками посіли 2 місце в групі G, пропустивши вперед Ювентус і залишивши позаду київське Динамо та угорський Ференцварош. ПСЖ набрав 12 очок у квартеті H, випередивши за додатковими показниками РБ Лейпциг, який фінішував другим. Манчестер Юнайтед з 9 очками залишився третім.

Нагадаємо, представники України Шахтар і Динамо посіли 3 місця в своїх групах і продовжать єврокубкову кампанію в Лізі Європи. Шахтар зіграє з Маккабі Т-А, а Динамо проведе двохраундове протистояння з бельгійським Брюгге.

РБ Лейпциг 16 лютого зіграє з Ліверпулем.