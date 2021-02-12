УАФ назвала претендентів на потрапляння до символічної збірної 2020 року

Найбільше представників Шахтаря

Українська асоціація футболу оприлюднила список претендентів на потрапляння до чоловічої символічної збірної України 2020 в рамках проєкту Футбольні зірки України.

Трійки претендентів та переможці обираються серед гравців, що виступають у чемпіонаті України, шляхом незалежного голосування представників усіх клубів ПФЛ та УПЛ

Воротар

Анатолій Трубін (Шахтар Донецьк)

Андрій Пятов (Шахтар Донецьк)

Георгій Бущан (Динамо Київ)

Правий захисник

Томаш Кендзьора (Динамо Київ)

Додо (Шахтар Донецьк)

Юхим Конопля (Десна Чернігів)

Центральний захисник (2 позиції)

Валерій Бондар (Шахтар Донецьк)

Сергій Кривцов (Шахтар Донецьк)

Андрій Гітченко (Десна Чернігів)

Ілля Забарний (Динамо Київ)

Микола Матвієнко (Шахтар Донецьк)

Денис Попов (Динамо Київ)

Лівий захисник

Віталій Миколенко (Динамо Київ)

Віктор Корнієнко (Шахтар Донецьк)

Андрейс Циганікс (Зоря Луганськ)

Центральний півзахисник (2 позиції)

Владлен Юрченко (Зоря Луганськ)

Тарас Степаненко (Шахтар Донецьк)

Сергій Сидорчук (Динамо Київ)

Алан Патрік (Шахтар Донецьк)

Маркос Антоніо (Шахтар Донецьк)

Микола Шапаренко (Динамо Київ)

Атакувальний півзахисник

Віктор Коваленко (Шахтар Донецьк)

Віталій Буяльський (Динамо Київ)

Владислав Кочергін (Зоря Луганськ)

Лівий півзахисник

Тайсон (Шахтар Донецьк)

Карлос де Пена (Динамо Київ)

Манор Соломон (Шахтар Донецьк)

Правий півзахисник

Тете (Шахтар Донецьк)

Віктор Циганков (Динамо Київ)

Марлос (Шахтар Донецьк)

Нападник

Жуніор Мораес (Шахтар Донецьк)

Владислав Супряга (Динамо Київ)

Шахаб Захеді (Олімпік Донецьк)