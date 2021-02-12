Селезньов і Колос поки не розривають контракт - журналіст

Гравець зустрівся з президентом клубу

Джерело - Чемпіон.

Нападник Євген Селезньов та ковалівський Колос поки не розірвали контракт.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Гравець зустрівся з президентом клубу Андрієм Засухою. Сторони вислухали один одного, але точки в історії не поставили. Руслан Костишин на зустріч приїжджати відмовився. Хоча, нібито, отримав СМС, в якій Селезньов вибачився за емоції в спілкуванні з головним тренером.

Колос та Селезньов не розривають контракт. Це головний підсумок зустрічі гравця із президентом клубу. Сторони вислухали одне одного, але крапки не поставили. Костишин на зустріч приїздити відмовився. Хоча раніше отримав смс, в якій Женя перепросив за емоції у спілкуванні з коучем — Igor Burbas (@iburbas) February 11, 2021

Нагадаємо, Селезньов покинув збори Колоса в Туреччині. Відрахування нападника зажадав головний тренер Колоса Руслан Костишин. Головною причиною такого рішення коуча називають проблеми Селезньова з режимом. Сам гравець цю інформацію не раз спростовував.

У першій частині сезону 35-річний Селезньов провів 12 матчів за Колос у всіх турнірах, відзначившись п'ятьма голами та однією результативною передачею. Євгену не вистачає семи голів, щоб стати кращим бомбардиром в історії УПЛ.