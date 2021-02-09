Селезньов тренується з Колосом U-19

Нападнику не дозволили тренуватися з командою

Український форвард Євген Селезньов тренувався індивідуально, поки вирішується його ситуація з Колосом.

35-річний українець спочатку займався окремо, але на тому ж полі, що і команда U-19.

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Нападник хотів тренуватися з юнацькою командою, але йому дозволили робити це тільки поруч з нею.

У підсумку тренери команди U-19 все-таки пішли назустріч Селезньову і дозволили йому тренуватися з юнацькою командою, незважаючи на установку Колоса займатися індивідуально.