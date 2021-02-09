Селезньов тренується з Колосом U-19

Джерело - tribuna.com.
Український форвард Євген Селезньов тренувався індивідуально, поки вирішується його ситуація з Колосом.
35-річний українець спочатку займався окремо, але на тому ж полі, що і команда U-19.
Актуально: Селезньов: З мене намагаються зробити алкоголіка
Нападник хотів тренуватися з юнацькою командою, але йому дозволили робити це тільки поруч з нею.
У підсумку тренери команди U-19 все-таки пішли назустріч Селезньову і дозволили йому тренуватися з юнацькою командою, незважаючи на установку Колоса займатися індивідуально.