Селезньов зустрівся з президентом Колоса

Долю нападника мають оголосити найближчим часом

Нападник Колоса Євген Селезньов зустрівся з президентом клубу Андрієм Засухою.

Про це повідомляє footballua.tv.

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Зустріч відбулася сьогодні, 11 лютого, о 11:00. За її підсумками мали вирішити майбутнє гравця в клубі.

Нагадаємо, на початку лютого гравця відрахували з команди нібито через порушення режиму, хоча сам футболіст свою провину всіляко заперечує.

Раніше повідомлялося, що Селезньов покинув збори Колоса в Туреччині.