Селезньов зустрівся з президентом Колоса

Джерело - footballua.tv.
Нападник Колоса Євген Селезньов зустрівся з президентом клубу Андрієм Засухою.
Про це повідомляє footballua.tv.
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Зустріч відбулася сьогодні, 11 лютого, о 11:00. За її підсумками мали вирішити майбутнє гравця в клубі.
Нагадаємо, на початку лютого гравця відрахували з команди нібито через порушення режиму, хоча сам футболіст свою провину всіляко заперечує.
Раніше повідомлялося, що Селезньов покинув збори Колоса в Туреччині.