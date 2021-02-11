Захисник Шахтаря перейшов у Маріуполь

Джерело - fcmariupol.com.
Маріуполь оголосив про трансфер захисника Шахтаря Марк Рене Мампассі.
Про це повідомляє пресслужба азовців.
17-річний оборонець виступатиме за маріупольців на правах оренди до кінця сезону.
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Мампассі – вихованець академії Шахтаря. Чемпіон України U-15 (2018) і U-16 (2019). За підсумками сезону-2018/19 визнаний найкращим захисником ДЮФЛ у своєму віці. У поточному сезоні в активі Марка 10 ігор у молодіжній першості. Виступав за різні юнацькі збірні України.
Раніше, Остап Маркевич назвав мрію Маріуполя.