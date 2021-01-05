 Остап Маркевич назвав мрію Маріуполя | Футбол | Champion.com.ua
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Остап Маркевич назвав мрію Маріуполя

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Остап Маркевич прокоментував збори Маріуполя
Остап Маркевич назвав мрію Маріуполя
#Маріуполь, #УПЛ, #Маркевич

Джерело - zbirna.com.

Головний тренер Маріуполь Остап Маркевич надіється на підсилення команди у зимове трансферне вікно.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Перший день після відпустки ми присвятили медогляду. Зараз у моєму розпорядженні 22 гравці. Вони і ще три воротарі поїдуть на збір до Туреччини, на який ми вирушимо 7 січня. Також чекаємо приїзду кількох новачків – сподіваюсь, вони приєднаються до Маріуполя найближчими днями і відправляться разом з нами на збори.

Подальший план роботи у нас наступний: проведемо тестування, кілька втягуючих тренувань, а вже безпосередньо на зборі в Туреччині будемо набирати кондиції і отримувати ігрову практику. На цей час ми запланували провести п'ять контрольних матчів  Маріуполь визначився зі спаринг-партнерами під час зимової паузи – з поляками, сербами і словаками.

Навесні ми розраховуємо боротися за місце, яке дозволить виступати в єврокубках. Є таке бажання, і ми докладемо максимум зусиль, щоб здійснити цю мрію", – сказав Маркевич.

Раніше повідомлялося, що захисник Маріуполя проводить відпустку в окупованому Криму.

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