Остап Маркевич назвав мрію Маріуполя

Головний тренер Маріуполь Остап Маркевич надіється на підсилення команди у зимове трансферне вікно.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Перший день після відпустки ми присвятили медогляду. Зараз у моєму розпорядженні 22 гравці. Вони і ще три воротарі поїдуть на збір до Туреччини, на який ми вирушимо 7 січня. Також чекаємо приїзду кількох новачків – сподіваюсь, вони приєднаються до Маріуполя найближчими днями і відправляться разом з нами на збори.

Подальший план роботи у нас наступний: проведемо тестування, кілька втягуючих тренувань, а вже безпосередньо на зборі в Туреччині будемо набирати кондиції і отримувати ігрову практику. На цей час ми запланували провести п'ять контрольних матчів Маріуполь визначився зі спаринг-партнерами під час зимової паузи – з поляками, сербами і словаками.

Навесні ми розраховуємо боротися за місце, яке дозволить виступати в єврокубках. Є таке бажання, і ми докладемо максимум зусиль, щоб здійснити цю мрію", – сказав Маркевич.