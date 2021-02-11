Динамо дозаявило українського півзахисника

Максим Завгородній пропустив півтора року

Динамо внесло до своєї заявки на поточний сезон 19-річного українського півзахисника Максима Завгороднього.

Про це повідомляє Динамоманія.

Завгородній повністю пропустив сезон 2019/2020, а також першу половину цього сезону. Свій останній матч футболіст зіграв 29-го травня 2019-го року, вийшовши на поле у поєдинку першості U-21 проти Олександрії.

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Завгородній — вихованець ДЮСШ Імпульс та академії Динамо. У сезоні 2017/2018 дебютував за Динамо U-19, також виступав у складі команди U-21.

Цієї зими Завгородній провів тренувальний збір у складі Динамо U-21.

Нагадаємо, Легія зацікавилася нападником Динамо.