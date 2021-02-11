Головний тренер Динамо Мірча Луческу спілкується з київською командою українською мовою.

Про це розповів Дієго Лонго, колишній помічник головного тренера Динамо.

"Луческу знає багато мов. Іноді він може щось донести гравцям навіть без слів, просто показуючи. Ви можете навчитися футболу, просто дивлячись на нього. Іноді просто стоїш біля нього і можеш чогось навчитися.

Всередині колективу він спілкується українською, якою володіє не на 100%, але говорить нею, розуміє. Також прекрасно знає італійську, румунську, португальську. Його асистент Карас переводить з румунської на українську і навпаки. Футболісти добре все розуміють. Вони вловлюють все, що їм кажуть. Був здивований цьому. Деякі з них говорять дуже гарною англійською – Миколенко, Забарний, Сидорчук.

Деякі не говорять англійською, але вони розуміють, чого ти від них хочеш. Якщо вони хочуть перейти в інші чемпіонати, їм потрібно краще знати. Наприклад, Супрязі потрібно вчити іноземні мови, якщо він хоче виїхати в європейський чемпіонат", – поділився Лонго.