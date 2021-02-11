Легія зацікавилася нападником Динамо

Русин може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Нападник київського Динамо Назарій Русин може продовжити кар’єру в Польщі.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Русин може перейти до Легії, куди також відправляють Артема Шабанова. Оренда центрального захисника вже узгоджена, при цьому варшавський клуб матиме право викупу.

Назарій Русин, нагадаємо, непогано проявив себе в Зорі, але взимку 2020-го повернувся з оренди в луганському клубі. В Динамо ще за каденції Олексія Михайличенка встиг відзначитись двома забитими м’ячами.

Однак після приходу Мірчі Луческу втратив місце в обоймі Динамо. Коли румунський спеціаліст розпочав роботу, Русин якраз випав через коронавірус. В підсумку за першу частину сезону він взяв участь лише в одному поєдинку – програному класичному 0:3 (вийшов на заміну в середині другого тайму). Під час зимових зборів Назарій майже не грав у контрольних матчах.

Ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський стверджує, що в ієрархії форвардів Динамо після вірогідного трансферу Русина другим номером (після Супряги) буде Владислав Ванат.

Додамо, що transfermarkt оцінює Русина в один мільйон євро.