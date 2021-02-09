Тайсон готовий зменшити зарплату заради повернення у Бразилію

Тайсон готовий зменшити зарплату на понад 40% заради повернення в Інтернасьйонал

Півзахисник Шахтаря Тайсон веде активні консультації щодо ймовірного переходу в Інтернасьйонал.

Про це повідомляє GauchaZH.

Напередодні між представниками Тайсона і босами бразильського клубу відбувся черговий раунд переговорів. На ньому повпреди футболіста дали зрозуміти, що той хоче отримати контракт на три роки, а керівництво Інтернасьйонала окреслило розмір окладу, за який воно не має наміру виходити заради фінансової стабільності клубу.

Спочатку Тайсон був готовий піти на скорочення до 40% від рівня своєї зарплати в Шахтарі заради можливості повернутися в Інтернасьйонал, але в процесі спілкування сторони прийшли до розуміння того, що футболіст буде готовий погодитися навіть на більше зменшення, якщо це стане наріжним каменем у питанні його трансферу.

Раніше повідомлялося, що Шахтар запропонував Тайсону дворічний контракт.

Також, Тайсон відмовився переходи у клуби з Росії, ОАЕ та Китаю.