Шахтар запропонував Тайсону дворічний контракт

Шахтар готовий утримати Тайсона в складі ще на два сезони.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик

"Наскільки мені відомо, Шахтар готовий зробити пропозицію Тайсону на тих же умовах ще на 2 роки. У Шахтарі розуміють, що без Тайсона зараз буде важко. Без Тайсона це зовсім інша команда, їм потрібен цей гравець".

Футболіст хоче повернутися до Бразилії, але він розуміє, що вдома таких грошей не заробити. Я думаю, Тайсон погодиться з пропозицією Шахтаря і залишається ще на 2 роки", - сказав Циганик.