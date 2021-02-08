 Тайсон відмовився переходи у клуби з Росії, ОАЕ та Китаю | Футбол | Champion.com.ua
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Тайсон відмовився переходи у клуби з Росії, ОАЕ та Китаю

Сьогодні 22:17 457 0
Тайсон відхилив всі пропозицію щодо свого трансферу
Тайсон відмовився переходи у клуби з Росії, ОАЕ та Китаю
#Тайсон, #Шахтар

Джерело - sport.uа.

Півзахисник Шахтаря Тайсон, контракт якого з "гірниками" закінчується в кінці червня, має попит на трансферному ринку.

Про це повідомляє Globoesporte.

На 33-річного бразильця з пропозиціями про перехід виходили клуби з Росії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Китаю, але Тайсон категорично відкинув всі ці можливості.

Продовжити контракт з Тайсоном намагався і Шахтар, але вінгер також не захотів вести дискусію в цьому напрямку.

Нагадаємо, Інтернасьонал провів зустріч з Шахтарем щодо Тайсона.

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