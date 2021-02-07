 Манчестер Сіті з Зінченком здолав Ліверпуль у 23 турі АПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Манчестер Сіті з Зінченком розгромив Ліверпуль у 23 турі АПЛ

Сьогодні 20:21 518 0
Українець вийшов у стартовому складі і провів увесь матч
Манчестер Сіті з Зінченком розгромив Ліверпуль у 23 турі АПЛ
#Ліверпуль, #Манчестер Сіті, #Зінченко, #АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті здобув розгромну перемогу над Ліверпулем у 23 турі англійської Прем'єр-ліги.

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Поєдинок завершився з рахунком 1:4. Українець Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі і провів увесь матч.

Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
23 тур, 7 лютого

Ліверпуль - Манчестер Сіті 1:4 (0:0)

Голи: 0:1 - 49 Гюндоган, 1:1 - 63 Салах(П), 1:2 - 73 Гюндоган, 1:3 - 76 Стерлінг, 1:4 - 83 Фоден

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