Джерело - Чемпіон.
Манчестер Сіті здобув розгромну перемогу над Ліверпулем у 23 турі англійської Прем'єр-ліги.
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Поєдинок завершився з рахунком 1:4. Українець Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі і провів увесь матч.
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
23 тур, 7 лютого
Ліверпуль - Манчестер Сіті 1:4 (0:0)
Голи: 0:1 - 49 Гюндоган, 1:1 - 63 Салах(П), 1:2 - 73 Гюндоган, 1:3 - 76 Стерлінг, 1:4 - 83 Фоден
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