Тренер є великим шанувальником гравця

Манчестер Сіті запропонував своєму півзахисникові Фернандіньйо увійти до тренерського штабу Хосепа Гвардіоли.

Про це повідомляє O Tempo.

Фернандіньйо залишається важливою фігурою в роздягальні містян, проте його контракт закінчується в кінці сезону. Раніше 36-річного хавбека пов'язували з поверненням на батьківщину після закінчення сезону, проте ветеран може вибрати інший шлях.

У гравця є пропозиція увійти в штаб Гвардіоли в якості асистента.

Фернандіньйо виступає за Сіті після свого переходу з Шахтаря у 2013 році. За цей час бразильський опорник виграв три титули Прем'єр-Ліги, Кубок Англії і п'ять Кубків Ліги.

Раніше, Гвардіола оцінив лідерство в АПЛ.