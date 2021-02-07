 Фернандіньйо запропонували увійти до тренерського штабу Гвардіоли | Футбол | Champion.com.ua
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Фернандіньйо запропонували увійти до тренерського штабу Гвардіоли

Сьогодні 10:24 443 0
Тренер є великим шанувальником гравця
Фернандіньйо запропонували увійти до тренерського штабу Гвардіоли
#Гвардіола, #Манчестер Сіті

Джерело - UA-футбол.

Манчестер Сіті запропонував своєму півзахисникові Фернандіньйо увійти до тренерського штабу Хосепа Гвардіоли.

Про це повідомляє O Tempo.

Фернандіньйо залишається важливою фігурою в роздягальні містян, проте його контракт закінчується в кінці сезону. Раніше 36-річного хавбека пов'язували з поверненням на батьківщину після закінчення сезону, проте ветеран може вибрати інший шлях.

У гравця є пропозиція увійти в штаб Гвардіоли в якості асистента.

Фернандіньйо виступає за Сіті після свого переходу з Шахтаря у 2013 році. За цей час бразильський опорник виграв три титули Прем'єр-Ліги, Кубок Англії і п'ять Кубків Ліги.

Раніше, Гвардіола оцінив лідерство в АПЛ.

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