У Русі нападника хоче бачити особисто Козловський

Джерело - Sport Arena.

Нападник Колоса Євген Селезньов може продовжити кар'єру у львівському Русі.

Про це повідомляє Футбольний формат.

Форвард все ще має на руках контракт з Колосом, але, швидше за все, клуб і футболіст розірвуть угоду.

У Русі нападника хоче бачити особисто президент клубу Григорій Козловський. Раніше нападник зі скандалом покинув турецькі збори Колоса. Зараз Селезньов знаходиться в Києві.

35-річний нападник приєднався до Колосу минулої осені. У 12 матчах за клуб Селезньов забив п'ять м'ячів (все з пенальті) і віддав одну результативну передачу.

Раніше, Йовічевич не проти запрошення Селезньова до Дніпра-1.