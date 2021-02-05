Наставник дніпровської команди готовий взяти скандального нападника

Головний тренер Дніпра-1 Ігор Йовічевіч не проти підписання контракту з Євгеном Селезньовим, незважаючи на їх конфлікт в матчі першого кола.

Про це заявив сам фахівець.

"Я вважаю Селезньова дуже хорошим футболістом. Поважаю його кар'єру. Те, що сталося між нами - це футбол. У нього тоді був пульс 200, а у мене 240. Ми повинні поважати один одного. Він продовжує добре працювати, це один з футболістів, яких мені хотілося б мати в команді", - зазначив Йовічевич.

Раніше повідомлялося, що Селезньов покинув збори Колоса в Туреччині.