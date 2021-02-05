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Йовічевич не проти запрошення Селезньова до Дніпра-1

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Наставник дніпровської команди готовий взяти скандального нападника
Йовічевич не проти запрошення Селезньова до Дніпра-1
#Селезньов, #Йовічевич

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Дніпра-1 Ігор Йовічевіч не проти підписання контракту з Євгеном Селезньовим, незважаючи на їх конфлікт в матчі першого кола.

Про це заявив сам фахівець.

"Я вважаю Селезньова дуже хорошим футболістом. Поважаю його кар'єру. Те, що сталося між нами - це футбол. У нього тоді був пульс 200, а у мене 240. Ми повинні поважати один одного.

Він продовжує добре працювати, це один з футболістів, яких мені хотілося б мати в команді", - зазначив Йовічевич.

Раніше повідомлялося, що Селезньов покинув збори Колоса в Туреччині.

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