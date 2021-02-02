У Колосі підтвердили від’їзд Селезньова

Джерело - koloskovalivka.com.
Нападник Колоса Євген Селезньов залишив розташування команди, яка зараз перебуває у Туреччині на навчально-тренувальних зборах.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
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"У контрольній грі з брестським Рухом, яка відбулась 31 січня у місті Белек, Селезньов участі не приймав. В той же день він вилетів до Києва", - йдеться в повідомленні.
Раніше, Селезньов прокоментував скандальне відрахування з Колоса.