Баєр розгромив Штутгарт, Фрайбург здолав Боруссію Д. Результати матчів Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 6 лютого, відбулися матчі 20 туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
20 тур, 6 лютого
Аугсбург - Вольфсбург 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 38 Вегхорст, 0:2 - 59 Баку
Баєр - Штутгарт 5:2 (2:0)
Голи: 1:0 - 18 Демірбай, 2:0 - 31 Демірбай, 2:1 - 50 Каладжич, 3:1 - 56 Бейлі, 4:1 - 68 Вірц, 4:2 - 77 Каладжич, 5:2 - 84 Грей
Майнц - Уніон Берлін 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 22 Ніахате(П)
Фрайбург - Боруссія Д 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 49 Чон У Йон, 2:0 - 52 Шмід, 2:1 - 76 Мукоко
Шальке - РБ Лейпциг 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 45+3 Мукіеле, 0:2 - 73 Забітцер, 0:3 - 87 Орбан
Нагадаємо, Ноєр встановив унікальне досягнення в Бундеслізі.