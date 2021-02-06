Ноєр встановив унікальне досягнення в Бундеслізі

Джерело - Чемпіон.
Баварія здобула перемогу над Гертою у матчі 20 туру чемпіонату Німеччини, а голкіпер мюнхенців Мануель Ноєр знову залишив свої ворота в недоторканності.
Про це повідомляє Opta.
Ноєр став першим воротарем в історії, якому вдалося не пропустити в 16 матчах Бундесліги проти одного і того ж суперника.
Раніше, Ноєр повторив рекорд Кана.
16 - @Manuel_Neuer (@FCBayern) ist mit 16 Weißen Westen gegen Hertha BSC der erste Torwart in der #Bundesliga, dem dies gegen einen einzigen Gegner gelingt. Wand. #BSCFCB pic.twitter.com/xFhGP2kSyj— OptaFranz (@OptaFranz) February 5, 2021