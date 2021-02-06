Ноєр встановив унікальне досягнення в Бундеслізі

Мануель Ноєр встановив черговий рекорд

Джерело - Чемпіон.

Баварія здобула перемогу над Гертою у матчі 20 туру чемпіонату Німеччини, а голкіпер мюнхенців Мануель Ноєр знову залишив свої ворота в недоторканності.

Про це повідомляє Opta.

Ноєр став першим воротарем в історії, якому вдалося не пропустити в 16 матчах Бундесліги проти одного і того ж суперника.

Раніше, Ноєр повторив рекорд Кана.