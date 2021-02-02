Єзерський назвав заміну Коваленку у Шахтарі

Джерело - footballua.tv.
Півзахисник Георгій Судаков зможе замінити Віктора Коваленка у Шахтарі.
Про це розповів колишній гравець донецького клубу та збірної України Володимир Єзерський.
"Найближчим часом у Шахтаря підтягнеться заміна Коваленку в особі Жори Судакова. Я впевнений, що гравець не загубиться серед бразильців, якщо йому будуть довіряти. Якщо йому дадуть грати, він до осені може постукати в збірну України", — вважає Єзерський.
Аталанта викупила Коваленка у Шахтаря за 700 тисяч євро за кілька місяців до завершення контракту. Угода Віктора з італійцями розрахована до літа 2025 року.
Раніше, Шахтар попрощався з Коваленком.