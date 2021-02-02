Єзерський назвав заміну Коваленку у Шахтарі

Володимир Єзерський прокоментував перехід Віктора Коваленка

Півзахисник Георгій Судаков зможе замінити Віктора Коваленка у Шахтарі.

Про це розповів колишній гравець донецького клубу та збірної України Володимир Єзерський.

"Найближчим часом у Шахтаря підтягнеться заміна Коваленку в особі Жори Судакова. Я впевнений, що гравець не загубиться серед бразильців, якщо йому будуть довіряти. Якщо йому дадуть грати, він до осені може постукати в збірну України", — вважає Єзерський.

Аталанта викупила Коваленка у Шахтаря за 700 тисяч євро за кілька місяців до завершення контракту. Угода Віктора з італійцями розрахована до літа 2025 року.

Раніше, Шахтар попрощався з Коваленком.